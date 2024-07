Petrobras aumenta il prezzo della benzina e del gas da cucina

In Brasile, Petrobras ha annunciato un aumento dei prezzi della benzina e del gas da cucina per i distributori che entrerà in vigore da oggi. Il prezzo del diesel non è stato modificato. Il litro di benzina aumenterà di 0,20 reais, raggiungendo 3,01 reais. Il litro di gas da cucina da 13 kg salirà invece di 3,10 reais, arrivando a costare 34,70 reais (+9,6%). Il prezzo del gas da cucina non variava da luglio 2023. All'epoca la bombola da 13 kg costava 31,66 reais. L'aumento della benzina è del 7,11%. Secondo un calcolo di Warren Investimentos, la variazione dovrebbe riflettere un rialzo del 2,50% nelle stazioni di servizio e avere un impatto sull'inflazione già a luglio. L'ultimo aggiustamento della benzina effettuato da Petrobras è avvenuto nell'ottobre 2023, con una riduzione di 0,12 reais (a 2,81 reais al litro). La compagnia petrolifera ha annunciato nel maggio 2023 un cambiamento nella sua politica dei prezzi. Da allora, l'azienda statale non segue più la politica di parità internazionale, che adeguava i prezzi del carburante in base alle variazioni del dollaro e dei prezzi del petrolio all'estero.



