Noleggio lungo termine, +40% di contratti nel primo semestre

Nel primo semestre di quest'anno si registra un forte incremento dei contratti di noleggio a lungo termine di autovetture e fuoristrada: il 40% in più rispetto all'analogo periodo del 2023, per un totale di 508.940 pratiche stipulate. Secondo l'analisi elaborata da Unrae sulla base dei dati forniti dal Mit, nel primo semestre 2024 i contratti di noleggio a lungo termine di durata superiore a 30 giorni sono relativi per l'86,5% a società (440.392 unità) e per il 13,5% a privati (68.548 unità). Prevalgono le aziende non-automotive che rappresentano il 72,9% del totale (+41,4%), seguono i contratti a privati con un peso del 13,5% (+41,4%), il noleggio a breve termine al 7,6% (+44,5%), dealer e costruttori al 4,1% (+36,1%).

Le aziende che offrono modalità di noleggio a lungo termine, unico canale in flessione (-8,4%), perdono ulteriormente quota e si fermano all'1,9%, rispetto al 2,9% del primo semestre 2023.

La durata media dei contratti rimane stabile a 23 mesi, come nell'analogo periodo del 2023, con una decrescita dei contratti a Privati in calo da 26 a 23 mesi. Per quanto riguarda le alimentazioni, si riscontrano preferenze diverse tra le tipologie di utilizzatori delle auto in noleggio a lungo termine. Il motore a benzina è la scelta preferita dal noleggio a breve termine (47,5%), nelle aziende non-automotive ha invece il primo posto il diesel col 46,0%. Fra le motorizzazioni ibride prevalgono gli utilizzatori del noleggio a lungo termine con una quota del 35,2%, seguono a poca distanza i privati col 29,0% e dealer e costruttori col 28,4%. Fra le Bev detengono il primato dealer e costruttori (15,5%), fra le ibride invece privati (8,8%) e aziende non-automotive (7,9%); quote residuali per le motorizzazioni a metano e Gpl in ogni tipologia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA