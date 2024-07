Honda celebra 25 anni ibridi e torna in scena la Prelude

Quattro decenni di produzione di veicoli ibridi, per Honda nel 1999 aveva già introdotto in Europa la sua Insight, prima auto ibrida benzina-elettrica. Da allora, gli ingegneri del marchio hanno trascorso gli ultimi 25 anni a perfezionare questo tipo di trasmissione, fino all'attuale gamma di modelli completamente elettrificati, ovvero Jazz, Civic, HR-V, ZR-V e CR-V, ciascuno dotato della trasmissione e:HEV a due motori.





Per celebrare l'anniversario, Honda ha confermato anche che la Prelude Concept, dopo la presentazione al Japan Mobility Show lo scorso anno, tornerà sulla scena europea in occasione del Goodwood Festival of Speed dall'11 al 14 luglio.

A partire dal lancio della Civic di prima generazione, nel 1972, Honda si era dedicata essenzialmente ai motori a benzina e vantava un'ampia esperienza in quest'area, grazie al processo di combustione lean burn (combustione magra) che riduceva significativamente le emissioni nocive.

Con l'aumento della consapevolezza ambientale alla fine degli anni '80 e nei primi anni '90, Honda ha poi iniziato la ricerca sull'applicazione della tecnologia ibrida benzina-elettrica, con l'obiettivo di creare il veicolo più efficiente al mondo.

Il primo veicolo ibrido di produzione targato Honda è stato l'Insight, lanciato nel 1999.

Dotato di un sistema parallelo di assistenza elettrico, questo veicolo era in grado di fornire un consumo di carburante combinato di 3,4 L/100 km, nuovo ciclo di guida europeo NEDC.

Negli ultimi 25 anni Honda ha ulteriormente perfezionato le proprie tecnologie, sviluppando varie architetture ibride per diverse applicazioni.

Oltre all'IMA, è possibile citare il sistema intelligente Multi Mode Drive (i-MMD) a due motori montato sull'attuale gamma e:HEV europea Honda e il sistema a tre motori SH-AWD (trazione integrale a quattro ruote indipendenti) della NSX.

Il compimento definitivo della tecnologia ibrida Honda è avvenuto in pista.

Il marchio è infatti tornato in Formula 1 come fornitore di motori nel 2015, all'inizio dell'era del turbo ibrido, perfezionando la propria unità di alimentazione, vincendo molte sfide e conquistando il campionato mondiale piloti nel 2021 con Max Verstappen e la Oracle Red Bull Racing, aggiudicandosi un titolo in questo sport per la prima volta dal 1991.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA