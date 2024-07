Enigma su canali social Ford: in video Eric Cantona e una Capri

Due icone del loro tempo, una leggenda del mondo del calcio e un simbolo delle quattro ruote degli anni Settanta e Ottanta apparse in un video social misterioso, scatti enigmatici pubblicati su profili personali e un chatbot che prova a mettere insieme tutti i tasselli del puzzle. E scatta subito il tam tam mediatico. In questi giorni, sui canali social di Ford Italia, è apparsa una singolare clip che mostra il calciatore Eric Cantona mentre tenta di collegare un caricabatterie per auto elettriche al tappo del serbatoio di una Ford Capri 2.8i di ultima generazione. In bella vista, sul lunotto posteriore, la scritta 'the legend is back' seguita da '10.07.2024', data di lancio della nuova auto di Ford, la seconda prodotta dalla casa americana nell'Electrification Centre di Colonia, su piattaforma MEB. Un post che ha sollevato le curiosità della stampa specializzata (e non solo) e che lascia presagire ad una campagna di social marketing per il lancio della vettura, avvalorando, al contempo, l'ipotesi che possa prendere il suo nome proprio dall'icona del passato, Ford Capri. Cosa che dal quartier generale della casa di Dearbon non confermano e non smentiscono, per il momento. Ad avvalorare i rumors che si fanno sempre più insistenti, comunque, sarebbe stato proprio un post social apparso sull'account Instagram del noto calciatore, ritratto in foto davanti a una Capri verde, portando al guinzaglio una capra (Capri?). Infine, a completare il bizzarro 'puzzle' un'altra mossa social, un profilo Instagram dal nome 'icone_senza_tempo_dal_1969' (anno di debutto della Ford Capri, ndr) che invita i curiosi a partecipare ad un chatbot con QR code, una sorta di caccia al tesoro pronta a rilasciare altri indizi: uno scatto che ritrae le linee del faro anteriore di un'auto, seguito da una citazione 'quando i gabbiani seguono il peschereccio è perché pensano che le sardine verranno gettate in mare', frase enigmatica pronunciata, per l'appunto, proprio da Eric Cantona nel 1995 dopo un episodio di cronaca con un tifoso avversario, per rispondere alle pressioni insistenti dei giornalisti. Insomma, se vero che tanti indizi fanno una prova, basterà armarsi di pazienza e attendere fino al 10 luglio per scoprirlo.



