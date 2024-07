Anas, per lavori elettrodotto chiusure notturne su A2

Limitazioni al traffico, con chiusure notturne tra gli svincoli di Pizzo e Sant'Onofrio, saranno attuate in orario notturno lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo', in provincia di Vibo Valentia per consentire gli interventi di messa in sicurezza dell'elettrodotto Battipaglia-Reggio Calabria da parte della Società Terna. E' quanto comunica l'Anas.

"Il provvedimento risulta urgente e indifferibile - è detto in una nota - quale misura a tutela della pubblica e privata incolumità nonché volto ad assicurare la continuità del servizio elettrico. Nel dettaglio, nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 le 6 delle notti comprese tra questa sera e domani, tra domenica 7 e lunedì 8 luglio, sarà interdetto al transito veicolare il tratto autostradale, in entrambe le direzioni, tra il km 339,960 (svincolo di Pizzo Calabro) il km 349,722 (svincolo di Sant'Onofrio). I veicoli leggeri in direzione nord, dovranno usufruire dell'uscita A2 svincolo Sant'Onofrio, proseguimento sulla SP5, SS18 e rientro in A2 allo svincolo di Pizzo. I mezzi pesanti invece dovranno uscire dalla A2 allo svincolo S. Onofrio, proseguire sulla SP 97 (ex SS606) fino a Vibo Valentia, SS18 fino a Pizzo Calabro e rientro in A2 svincolo Pizzo. I veicoli leggeri in direzione sud dovranno usufruire dell'uscita A2 svincolo Pizzo Calabro, proseguire lungo la SS18, la SP5, con rientro in A2 svincolo S. Onofrio. I mezzi pesanti dovranno prendere l'uscita A2 svincolo Pizzo, proseguire sulla SS18 fino a Vibo Valentia, SP 97 (ex ss606) fino a S. Onofrio e rientro in A2 svincolo S. Onofrio".

"Le modalità di gestione - è detto nella nota - sono state condivise nel corso della riunione del Comitato operativo viabilità (Cov) svoltosi nella Prefettura di Vibo Valentia con gli Enti gestori della viabilità e la Società Terna".



