Renault Italia chiude in positivo il primo semestre 2024

Si è chiuso un semestre da segno positivo per Renault Italia che fa registrare una crescita sia in termini di volumi che di quota mercato. La strategia del marchio è quella che prosegue dall'inizio del 2021 all'insegna di una progressione delle vendite nei canali più redditizi.

Nel primo semestre 2024 Renault ha commercializzato 32.166 autovetture a clienti privati (+7% rispetto al primo semestre 2023), con una quota di mercato che si conferma al 6,6%. La strategia è sostenuta anche dal successo dei nuovi prodotti, tra cui Clio e Nuovo Captur. Nel primo semestre 2024, Clio ha realizzato 17.800 immatricolazioni totali ed una quota di mercato del 9,5% nel suo segmento, mentre Nuovo Captur ha registrato oltre 5.000 ordini dal lancio, a metà aprile.

Anche sul fronte 'elettrico' Renault si conferma sul podio del mercato, con 2.200 immatricolazioni ed una quota del 6,2%.

In particolare, Twingo E-Tech Electric si posiziona sul podio nel canale a privati, con 1.300 unità immatricolate ed una quota di mercato del 6,9%.

Nel 2021, poi, con la commercializzazione di Arkana a giugno, Renault ha dato avvio alla sua offensiva nel segmento C. Mégane E-Tech Electric, commercializzata a giugno 2022, ha proseguito quest'offensiva attestandosi, nel primo semestre 2024, seconda nel suo segmento nel mercato elettrico a privati.

Con l'arrivo di Scenic E-Tech Electric, eletta Car Of The Year 2024 e di Symbioz nella seconda parte dell'anno, Renault ha poi iniziato la nuova scalata del segmento D. Dopo l'esordio con Espace, lanciato lo scorso anno, Renault ha proseguito con la recente introduzione sul mercato di Rafale, il suo nuovo suv coupé.

"Sono molto soddisfatto di come abbiamo affrontato i primi sei mesi dell'anno - ha dichiarato Raffaele Fusilli, amministratore delegato si Renault Italia - ottenendo una crescita significativa sia in termini di volumi che di quota di mercato. Inoltre, abbiamo chiuso il mese di giugno con risultati straordinari: Renault ha registrato, infatti, oltre 1.000 immatricolazioni di veicoli 100% elettrici a clienti privati attestandosi sul secondo gradino del podio del mercato elettrico e siamo, inoltre, il primo brand straniero per immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali".

