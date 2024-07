Suzuki: 13° Raduno 4x4 è sold out

Grande successo per il 13° Raduno 4x4 Suzuki, già sold out dopo appena 24 ore dall'apertura delle iscrizioni. L'evento è previsto per il 21 settembre sull'Altopiano di Asiago, e questa adesione totale e tempestiva sottolinea la passione degli estimatori della casa di Hamamatsu per la tecnologia 4x4 Suzuki. hanno verso questo appuntamento annuale imperdibile. Gli appassionati del brand avranno modo di prendere parte all'evento con le loro 4x4 tra le Prealpi Vicentine ritrovandosi in un contesto naturale mozzafiato.

Ricordiamo che il tracciato proposto per il Raduno 2024, è adatto a qualunque tipo di vettura Suzuki con trazione integrale. Inoltre, il percorso verrà arricchito di varianti tecniche adeguate alle 4x4 con marce ridotte. Chiaramente, ogni tracciato sarà segnalato in modo chiaro, e non mancherà l'assistenza del personale dello staff che aprirà e chiuderà la carovana fornendo il necessario supporto nei punti strategici.

Inoltre, a seguito del pranzo, il gruppo potrà scegliere due attività: affrontare un ulteriore breve percorso off road per andare a visitare un suggestivo forte militare abbandonato, o mettersi alla prova in un parco giochi off-road allestito in una cava di ghiaia naturale.



