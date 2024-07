Omoda&Jaecoo avvia partnership finanziaria con CA Auto Bank

Alla vigilia dell'ingresso di Omoda&Jaecoo in Italia, il rappresentante del gruppo Chery ha annunciato la firma di una partnership finanziaria con CA Auto Bank, controllata di Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, per offrire una gamma di soluzioni di finanziamento, da quelle tradizionali a quelle più innovative e flessibili, studiate su misura per soddisfare le esigenze dei clienti finali e della rete di dealer con cui Omoda&Jaecoo ha stretto accordi.

Oltre alle opzioni di finanziamento, la Banca offrirà anche i propri servizi assicurativi, garantendo un supporto completo alla clientela.

A segnare l'esordio della collaborazione sarà Omoda 5, suv di segmento C, disponibile nelle versioni a benzina ed elettrica.

L'accordo coprirà progressivamente anche tutti i nuovi modelli che verranno lanciati sul mercato italiano nei prossimi mesi, a partire dall'altra sport utility del gruppo, la Jaecoo 7.

La partnership coinvolgerà anche Drivalia, la società di noleggio e mobilità di CA Auto Bank. Drivalia metterà a disposizione la propria esperienza e le proprie soluzioni di mobilità, inclusi servizi di noleggio a breve e lungo termine, per supportare ulteriormente la diffusione dei veicoli Omoda&Jaecoo sul mercato.



