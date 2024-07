Cina, 'l'Ue mostri sincerità su dazi ai veicoli elettrici'

La Cina spera che l'Ue "lavorerà nella stessa direzione e mostrerà sincerità nel portare avanti la consultazione sull'indagine antisovvenzioni" relativa all'import dei veicoli elettrici made in China. Il ministero del Commercio ha osservato che "la consultazione dovrebbe basarsi su fatti e regole e dovrebbe portare a una soluzione accettabile per entrambe le parti il ;;prima possibile", ha detto il portavoce He Yadong. "Finora, la Cina e l'Ue hanno tenuto numerosi cicli di consultazioni a livello tecnico. C'è ancora una finestra di quattro mesi prima che venga presa una decisione definitiva", ha aggiunto He. Pechino ha ripetutamente espresso "la sua forte opposizione all'indagine antisovvenzioni dell'Ue sui veicoli elettrici cinesi" sulla convinzione che gli attriti economici e commerciali "debbano essere gestiti adeguatamente attraverso il dialogo e la consultazione". L'aggiornamento del ministero sulla questione è maturato dopo che le due parti hanno concordato di avviare il dialogo a seguito dei colloqui tra il ministro cinese del Commercio Wang Wentao e il vicepresidente esecutivo e commissario per il commercio della Commissione europea Valdis Dombrovskis tramite un collegamento video tenuto il 22 giugno. Il mese scorso, la Commissione europea ha svelato l'intenzione di imporre tariffe provvisorie sull'import di veicoli elettrici cinesi per compensare le sovvenzioni governative alla produzione. La mossa, criticata da Pechino come esempio di protezionismo, ha comportato l'annuncio di aliquote aggiuntive e provvisorie che vanno dal 17,4% al 38,1% (limate oggi dal 17,4 al 37,6%), nonostante le diffuse preoccupazioni delle società produttrici e le obiezioni della Cina.



