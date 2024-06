DS3 E-Tense: l'elettrica di classe

La DS3 E-Tense è un'elettrica che racchiude in poco più di 4 metri la tecnologia per muoversi con eleganza in quattro per circa 400 km.

L'estetica beneficia degli aggiornamenti del restyling, quindi offre una calandra scura, firme luminose anteriori diurne che si estendono verso il basso ed un elemento di congiunzione tra i gruppi ottici posteriori. Per il resto, la mise rimane quella conosciuta, ben proporzionata, e con spunti stilistici originali, come la pinna laterale che risale nel montante centrale.

La vettura si fa notare, ed abbina superfici lisce con tratti di carrozzeria più tormentati in cui spiccano le maniglie a scomparsa nelle portiere. La verniciatura bicolore dell'esemplare provato la slancia, offrendo quel contrasto cromatico che la rende ancora più accattivante. L'abitacolo è ben curato con materiali ricercati per la plancia e la parte superiore dei pannelli porta, e mette in evidenza elementi che donano una certa classe all'insieme, come i comandi degli alzacristalli elettrici sul tunnel centrale nella colorazione silver, che necessitano di qualche viaggio per essere individuati a memoria. La strumentazione dalle dimensioni contenute è ben leggibile da dietro il volante, mentre lo schermo da 10,3 pollici dedicato all'infotainment presenta delle scorciatoie per accedere alle voci principali con maggior rapidità, che si rivelano utili in marcia e sono riposte in esagoni che vanno ad integrarsi con le bocchette d'areazione dalla medesima forma. Lo stile prima di tutto, dunque, per un interno che tradisce l'impronta premium solamente nelle plastiche dure utilizzate per la parte bassa dei pannelli porta.

Buona la capacità del bagagliaio, che offre 350 litri, ma presenta una soglia di carico alta. La guida della DS3 E-Tense beneficia della nuova motorizzazione da 156 CV e 270 Nm che, abbinata ad una massa complessiva inferiore a 1.600 kg, le conferisce una certa brillantezza di marcia, anche se l'assetto morbido e la taratura dello sterzo invitano ad una guida più fluida per percorrere più strada con un pieno d'energia della batteria da 54 kWh. Questa consente di avere un'autonomia reale di circa 320 km in media, mentre in città permette di guidare con una sola carica per quasi 400 km. Grazie alla potenza di ricarica, che arriva fino a 100 kW dalle colonnine HPC, bastano 25 minuti per accumulare dal 10 all'80% di energia. Mentre a casa, con una wallbox da 7,4 kW bisogna attendere 8 ore. Volendo, è possibile utilizzare anche colonnine a corrente alternata ad una potenza di 11 kW, dove occorre attendere quasi 6 ore per un pieno. Attraverso il comando che simula il cambio, è possibile scegliere due gradi di rigenerazione; in generale, però, la guida presenta un'erogazione che si avvicina a quella di un'auto convenzionale, e con l'autonomia che non scende in maniera rapida, la DS3 E-Tense offre un'esperienza di viaggio simile a quella di un'auto termica, favorendo la transizione energetica. Il prezzo, incentivi esclusi, parte da poco più di 42.000 euro, al netto di una dotazione completa che non rinuncia a finiture premium sia all'esterno che all'interno dell'auto.





