Volkswagen Group Italia festeggia i 70 anni

Volkswagen Group Italia festeggia uno storico traguardo: 70 anni di presenza nel mercato italiano.

Fondata nel 1954 da Gerhard Richard Gumpert con il nome di Auto-Germa, nel corso dei decenni Volkswagen Group Italia è cresciuta e ha consolidato il proprio ruolo tra i principali player del settore automotive italiano, portando sul mercato una vastissima gamma di vetture e veicoli di alta qualità e dotati di tecnologie innovative.

"Il settantesimo anniversario rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutti noi - ha dichiarato Marcus Osegowitsch, ceo di Volkswagen Group Italia - È un'opportunità per riflettere sui nostri successi passati e guardare con entusiasmo e determinazione al futuro, con l'obiettivo di continuare a offrire soluzioni di mobilità che non solo soddisfino le esigenze dei clienti, ma contribuiscano anche a un futuro più sostenibile per tutti. Ringraziamo i nostri clienti, i concessionari, i service partner e in particolare tutti i collaboratori, di ieri e di oggi, per il loro impegno e la loro dedizione, senza i quali non avremmo potuto raggiungere questo traguardo prestigioso".

Per celebrare questa ricorrenza, Volkswagen Group Italia ha riunito i propri collaboratori nel giardino della sede per una serata di festa in un clima informale e familiare, con una cena a base di piatti tipici veronesi e musica dal vivo. In occasione dell'evento, gli oltre 900 partecipanti hanno piantumato all'interno del perimetro aziendale 70 esemplari d'olivo, uno per ogni anno di attività.

Sin dall'ingresso in Italia negli anni Cinquanta, l'azienda ha giocato un ruolo da protagonista nell'evoluzione del mercato inizialmente con Volkswagen, a cui si sono affiancati successivamente i brand Audi (1964), Seat e Škoda nei primi anni '90 e infine, in anni recenti, Cupra (2018). Grazie alla solidità e varietà dell'offerta e all'attenzione per i clienti e il post vendita, l'insieme delle marche di Volkswagen Group Italia ha saputo guadagnare progressivamente quote di mercato, fino ad attestarsi stabilmente sopra il 15%.

Volkswagen Group Italia vanta una solida politica di risorse umane che ruota attorno ai collaboratori, ai quali sono offerti piani di carriera e di sviluppo chiari e trasparenti, oltre a un ampio programma di welfare. Tutto avviene responsabilmente, ovvero nel rispetto delle persone, delle regole, dell'integrità e di tutti i valori su cui si fonda l'attività di Volkswagen Group Italia.

Da sempre attenta all'ambiente, recentemente Volkswagen Group Italia ha inoltre intensificato il proprio impegno verso una mobilità sostenibile, promuovendo l'elettrificazione dell'offerta: infatti sono stati lanciati sul mercato numerosi modelli 100% elettrici, tra cui la famiglia Volkswagen ID., CUPRA Born, Škoda Enyaq e la gamma e-tron Audi. Inoltre, l'azienda è fortemente impegnata per abbassare l'impronta ambientale delle proprie attività, secondo la mission goTOzero VGI. Tra i progetti principali, la profonda ristrutturazione in ottica green dell'headquarter a Verona, l'installazione di pensiline fotovoltaiche con potenza massima di 100 kW e l'approvvigionamento di energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili certificate.

