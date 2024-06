Kimera con la K39 alla Pikes Peak 2025

Dopo la Kimera Evo37, realizzata con l'intento di raccogliere il testimone della mitica Lancia 037, che ha fatto la storia dei rally, il brand raccoglie la sfida della corsa in salita più famosa al mondo, la Pikes Peak, a cui parteciperà nel 2025 con la K39: una reinterpretazione della leggendaria "Silhouette" del team Martini Racing che, a cavallo tra gli anni '70 e '80, ha dominato nel Campionato del Mondo Sport Prototipi.

L'auto in questione deriva dalle EVO37 ed EVO38, ed è stata costruita su un telaio in monoscocca in fibra di carbonio, lo stesso materiale con cui sono stati realizzati i pannelli della carrozzeria. Osservandola, colpisce la grandezza dello splitter anteriore, così come quella delle prese d'aria laterali che originano dagli sportelli anteriori e si allargano sui passaruota posteriori. Non mancano una grande ala posteriore che sovrasta le firme luminose a LED a tutta larghezza ed un profilo estrattore decisamente generoso. Mentre sul tetto è presente una presa d'aria di tipo Naca che si estende al cofano motore. Il tutto è corredato da ampi sfoghi per l'aria nel frontale. Al momento, non è chiaro se la potenza della K39 possa superare i 600 CV della EVO38, dotata di un 4 cilindri 2.1 con turbo e compressore volumetrico, ma per una vettura impegnata in gara è sempre meglio avere più potenza possibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA