Renault 5 nei videogiochi per il lancio dell'elettrica

Una campagna che arriva direttamente nel mondo dei videogiochi, per celebrare il lancio della Renault 5 E-Tech 100% elettrica. L'iniziativa è quella intrapresa da Renault e Havas Play, che hanno creato la campagna #MODDER5. Questa iniziativa, senza precedenti nel mondo dei videogiochi per un brand automobilistico, consente ai giocatori di aggiungere o modificare i contenuti originali di un gioco.

La campagna #MODDER5 permette infatti a migliaia di giocatori di trovare la Renault 5 nei loro videogiochi preferiti. L'auto è stata inserita in una varietà di giochi con vaste community di giocatori in tutto il mondo: Fortnite, Minecraft, Roblox, Palword, Garry's Mod, Stray, Stardew Valley, Subnautica, e anche nell'esperienza metaverse The Sandbox.

Nella realizzazione di questo progetto Renault ha collaborato con famosi esperti di modding, ognuno specializzato in ciascun videogioco, che hanno dato vita alla Renault 5, utilizzando i progetti e i modelli 3D forniti dal brand e rispettando le identità grafiche specifiche di ogni gioco.

"Il lancio della Renault 5 E-Tech 100% elettrica - ha commentato Thomas Juan-Dané, responsabile delle partnership e delle attivazioni di Renault - segna il ritorno del modello iconico che ha fatto innamorare generazioni di automobilisti.

Come la Renault 5, queste generazioni sono evolute. La Renault 5 è un'icona della cultura pop e ha il suo posto nei videogiochi più popolari di oggi".

