Sviluppo e innovazione nella tavola rotonda CEOforLife

Lo sviluppo sostenibile da semplice responsabilità sociale a strategia chiave per il progresso, la crescita economica e l'innovazione tecnologica. Di questo e altro si è discusso in occasione della tavola rotonda CEOforLIFE andata in scena nei giorni scorsi e alla quale ha partecipato anche Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia.

"La sfida epocale della decarbonizzazione - ha spiegato Fusilli - sta rivoluzionando processi industriali, fonti energetiche, consumi, le case dove viviamo e i mezzi con cui ci spostiamo. La rivoluzione digitale e l'intelligenza artificiale sta amplificando la realtà, accrescendo performance e sicurezza, così come sta allargando i confini della user experience".

Un contesto, quello descritto, che ha sempre più a che vedere anche con l'industria dell'auto. "Alla transizione tecnologica dell'auto che ha sempre contraddistinto la nostra industry in un progresso continuo - ha spiegato l'amministratore delegato di Renault Italia - s'aggiungono almeno altri tre fattori determinanti come la transizione energetica verso le rinnovabili, la rivoluzione digitale e l'evoluzione delle modalità di consumo della mobilità".

Anche da queste premesse ha preso il via il dettagliato programma Renaulution del Gruppo Renault. "Abbiamo intrapreso un'ambiziosa trasformazione - ha detto Fusilli - per fornire risposte alle emergenze ambientali e alle evoluzioni dell'auto e della mobilità. La nostra ambizione è quella di diventare un gruppo automobilistico di nuova generazione".

Strategie per un futuro che è già arrivato, quindi, e che non possono prescindere da un modello di economia circolare.

"L'emergere di un modello di economia circolare - ha spiegato ancora Fusilli - è una risposta all'esigenza di ridurre il consumo di risorse ma è anche un'opportunità. Renault Group ha creato 'The Future is NEUTRAL' , ovvero la prima piattaforma di economia circolare a 360° per l'industria automobilistica, lungo l'intera catena del valore, dal ciclo chiuso dei materiali al riciclo delle batterie".

Questo è anche lo spirito che ha spinto, nei mesi scorsi, Luca De Meo, Ceo di Renault Group, ad inviare la sua 'Lettera all'Europa'. "Questo documento - ha commentato a proposito Fusilli - ha rivolto un appello affinché l'Europa si mobiliti per realizzare con successo e in modo sinergico la transizione energetica dell'auto ma anche perché questa trasformazione sia un trampolino di lancio per il rinnovamento industriale dell'Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA