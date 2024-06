Ferrari Family Day, in 30mila alla festa del Cavallino rampante

Dopo cinque anni di assenza torna il Family Day, l'appuntamento riservato alle persone Ferrari, ai loro amici e alle loro famiglie che per questa edizione, dedicata al tema dell'innovazione sostenibile, si è esteso a tutto il weekend raggiungendo le circa 30mila presenze.

Fra i partecipanti all'iniziativa, il presidente John Elkann, il vice presidente Piero Ferrari e l'amministratore delegato Benedetto Vigna che hanno accompagnato i loro familiari e amici alla scoperta dei Musei Ferrari e degli stabilimenti di Maranello e Modena, oggetto di continui investimenti all'insegna dell'innovazione sostenibile.

I dipendenti hanno avuto l'opportunità di far conoscere ai loro ospiti le aree dell'azienda, che in alcuni casi erano rimaste inaccessibili al pubblico come il centro tecnico, il garage 'Pit stop' e la sede di Endurance & corse clienti. Qui sono state esposte le Ferrari 499P che hanno vinto la 24 Ore di Le Mans negli ultimi due anni.

Riflettori puntati anche sul nuovo e-building, inaugurato nei giorni scorsi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'edificio, progettato dall'architetto Mario Cucinella, nasceranno vetture con motore termico, ibrido e - a partire dal quarto trimestre del prossimo anno - il primo modello elettrico di Ferrari. All'avanguardia per tecnologia 5.0 e per l'attenzione all'uso delle risorse naturali e dell'energia, la nuova fabbrica mette al centro del processo produttivo la maestria artigianale dei lavoratori, un elemento chiave per continuare a realizzare delle vetture uniche in pieno stile Ferrari.



