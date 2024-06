Lavori di pavimentazione in autostrada A28

L'autostrada A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano continua a essere interessata dai lavori di pavimentazione. L'innalzamento della temperatura, dopo le giornate di pioggia, consente di effettuare i lavori di nuova asfaltatura che renderanno più sicuro il manto stradale, in vista dell'esodo estivo previsto per fine luglio.

Così, dopo il cantiere di Pordenone che si concluderà nel fine settimana, gli interventi proseguiranno - tempo permettendo - nei prossimi 15 giorni, senza soluzione di continuità, interessando prima lo svincolo di Porcia e poi di Fontanafredda con alcune limitazioni al traffico a cui l'utenza dovrà fare attenzione.

Dalle ore 4,00 di lunedì 24 giugno alle 24,00 di domenica 30 giugno sarà chiuso alla circolazione il tratto Pordenone Sud - Fontanafredda in direzione Conegliano tra le chilometriche 22+400 e 25+940. Questo comporterà l'istituzione di un doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, ma soprattutto ci sarà il divieto di uscita allo svincolo di Porcia per chi proviene da Portogruaro. Successivamente, dalle ore 4,00 di lunedì 1° luglio alle 24,00 di domenica 7 luglio verrà chiuso alla circolazione il tratto Porcia - Sacile Est in direzione Conegliano tra le chilometriche 25+940 e 28+500. Anche in questo caso verrà istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta. Inoltre verranno chiuse le rampe in entrata e in uscita dello svincolo di Fontanafredda in direzione Conegliano. Pertanto chi proviene da Portogruaro non potrà uscire a Fontanafredda, e chi proviene da Fontanafredda (o aree ad essa limitrofe) e vuole immettersi in A28 dovrà utilizzare lo svincolo di Porcia o Sacile Est.



