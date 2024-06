Jeep Avenger ha raggiunto quota centomila ordini

Clio ordini di Jeep Avenger hanno raggiunto quota 100.000. Con questo traguardo, la Jeep Avenger, disegnata a Torino e prodotta e commercializzata in Europa, consolida la sua posizione conquistata nel segmento B-Suv.

"Mentre celebriamo il notevole successo della Jeep Avenger - ha commentato Eric Laforge, head of Jeep Brand in Enlarged Europe - sottolineiamo che non si tratta solo di numeri o riconoscimenti ma si tratta di un impegno incessante nell'offrire ai clienti la libertà di scelta per soddisfare qualsiasi esigenza di mobilità e offrire un'esperienza di guida senza pari. Con un sorprendente numero di 100.000 ordini da parte dei clienti, la Avenger si erge come una testimonianza del nostro incrollabile impegno verso l'innovazione e la qualità, ridefinendo standard, fissandone di nuovi e lasciando un segno indelebile nel segmento B-Suv e non solo".

Jeep Avenger persegue la strategia del marchio chiamata 'Freedom of choice' con una vasta gamma di scelta, con l'offerta di tre motori, due trasmissioni e presto la possibilità della trazione integrale con l'imminente versione 4xe. Dopo l'introduzione del primo veicolo completamente elettrico, il marchio Jeep ha ampliato la gamma Avenger con l'introduzione del nuovo modello Avenger e-Hybrid.

La nuova Avenger e-Hybrid è progettata per essere una transizione senza soluzione di continuità per i clienti nel mondo completamente elettrico. Dotata di un sistema ibrido a 48 volt, la Avenger e-Hybrid offre un'esperienza simile a quella di un veicolo full-hybrid. Il propulsore è composto da un motore a combustione interna da 100 CV abbinato a un motore elettrico da 21 kW integrato in una trasmissione automatica a doppia frizione a sei velocità.



