Mondial de l'Auto Paris 2024, cresce numero degli espositori

In netta controtendenza rispetto agli altri Saloni di settore, in crisi se non addirittura cancellati definitivamente, il Mondial de l'Auto di Parigi si annuncia - per l'edizione 2024 che aprirà il prossimo 14 ottobre - come un vero successo nella raccolta degli espositori. Lo ha sottolineato Serge Gachot, direttore del comitato organizzatore dell'evento. "Il Mondial de l'Auto è tornato!" ha esclamato nel diffondere i comunicati sulla presenza ufficiale di Volkswagen e di Skoda.

Secondo le informazioni rilasciate dal Mondial de l'Auto, dovrebbero essere presenti al Parc des Exposition di Porte de Versailles con propri stand Audi, Alfa Romeo, Alpine, Bmw, Byd, Cadillac, Citroen, Cupra, Dacia, Dangel, Ds, Ford, Iveco, Ligier, Jeep, Kia, Peugeot, Renault, Skoda, Seat, Seres, Xpeng e Volkswagen. Sono ancora in forse Hyundai, Mg e Toyota.

