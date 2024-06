Fiat 600 Hybrid con Disney e Pixar per 'Inside Out 2'

Una Fiat 600 Hybrid per il film di animazione Disney e Pixar 'Inside Out 2'. La casa automobilistica ha infatti rinnovato la partnership con Disney Italia, inaugurata in passato con le cinque uniche versioni a tema della Fiat Topolino in occasione del centenario Disney.

"Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con Disney Italia - ha spiegato Giuseppe Galassi, managing director di Fiat e Abarth Italia - dopo il successo delle Topolino one-off. Abbiamo scelto di sostenere ancora una volta la magia delle incredibili storie che Disney e Pixar hanno sempre offerto alle famiglie italiane. In perfetta sintonia con il tema di 'Inside Out 2' Fiat abbraccia tutte le sfumature dell'animo umano con la sua iconica compatta".

L'iniziativa mette in primo piano tutte le emozioni che si possono provare alla guida, spaziando dalle più piacevoli alle sensazioni comunemente considerate negative, che si trasformano, grazie alla Fiat 600 Hybrid, in positive esperienze di viaggio.

Con il sequel di 'Inside Out', Disney e Pixar introduce infatti nuovi stati d'animo: Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto che vengono accolti e trasformati grazie alle innovazioni presenti nella vettura.

La combinazione dell'iconicità e dello stile di vita italiani dà origine a un design che contribuisce ad alleviare l'ansia grazie alla cromoterapia degli interni. L'imbarazzo, spesso provato durante le manovre di parcheggio, non sarà più un problema grazie ai sensori a 360° e alla videocamera posteriore dedicata, dotata di griglia dinamica che consente di evitare gli ostacoli. Inoltre, il sentimento di invidia scomparirà grazie ai sedili massaggianti del conducente, mentre la noia sarà sconfitta dalle numerose funzionalità dell'infotainment che rendono anche i viaggi più lunghi divertenti e piacevoli.

In occasione della première del film d'animazione a Roma, il 17 giugno, la Fiat 600 Hybrid ha sfilato per le vie della capitale ed è stata esposta per celebrare la partnership.

