In occasione del weekend di gara in Spagna, suo GP di casa, Carlos Sainz ha girato con una monoposto Rossa lungo le strade di Barcellona. Entusiati gli appassionati di Formula 1 accorsi lungo le ramblas per vedere il pilota madrileno disegnare sull'asfalto lasciando lunghe tracce di gomma.



