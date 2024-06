Supercar Owners Circle, festa per i 10 anni della community

Supercar Owners Circle, community internazionale di supercar, hypercar e classic car lovers, torna in pista per festeggiare i suoi primi dieci anni. Dal 21 al 23 giugno, nella cittadina svizzera di Andermatt, dove il club venne fondato nel 2014 da Florian e Stefan Lemberger, si daranno appuntamento alcune delle auto più iconiche della storia dell'automobilismo. L'evento di Andermatt segna l'inizio delle celebrazioni per il decimo anniversario, che proseguiranno in Puglia nel mese di settembre.

Supportato da 'The Chedi Andermatt' e patrocinato da Andermatt Swiss Alps, organizzazione impegnata nel valorizzare Andermatt come la destinazione alpina per eccellenza, coinvolgendo la comunità locale, gli abitanti e gli ospiti per offrire un'esperienza unica, Supercar Owners Circle rende omaggio al territorio attraverso un progetto speciale realizzato in collaborazione con Gerry Hofstetter - light artist svizzero noto per trasformare edifici, monumenti e paesaggi naturali in opere d'arte attraverso le sue spettacolari proiezioni luminose - cui parte del ricavato verrà devoluto a sostegno di enti e iniziative locali.

Le protagoniste saranno, come sempre, le classic car e le youngtimer costruite tra il 1930 e i primi anni 2000, con quel fascino che caratterizza le 'supercar di una volta'. Saranno guidate da equipaggi provenienti dal Giappone, dagli Stati Uniti, dall'Argentina, dall'Olanda e da Montecarlo, per citarne alcuni.

Tra le cinquanta automobili spiccano: la Lotus Tipo 72 ex-Fittipaldi, la Lotus Tipo 66 "perduta", una delle quindici Ferrari 365 Daytona Competizione Gruppo 4 ufficiali, una delle sole cinquanta Ferrari 250 California LWB prodotte e una delle 45 Ferrari 250 SWB Competizione. Degne di menzione le Ferrari F40 e Ferrari F50, che saranno affiancate dalla Porsche 906, lo stesso modello del vincitore della Targa Florio nel '66 e dalla Porsche 550 RS Spyder, famosa per la Carrera Panamericana del 1945. Un'altra rarità sarà la Mercedes 300 SL Alloy Gullwing.

Saranno presenti anche l'Aston Martin DB4 GT Zagato (prodotta in solo 19 esemplari), l'Alfa Romeo 6C 1750 SS Spider Zagato e la Koenigsegg CCX, una youngtimer da 806 CV realizzata in Svezia in soli 49 esemplari. Al debutto, in occasione dell'evento, anche la HWA EVO ispirata alla Mercedes 190 EVO II. L'evento, che segna un ritorno alle origini, combina i migliori elementi di un concorso d'eleganza e l'adrenalina di un rally, creando un happening senza precedenti che porterà alla scoperta di alcuni tra i più suggestivi paesaggi svizzeri.

