Ecuador: sale di oltre il 10% il prezzo della benzina extra

Il governo ecuadoriano ha annunciato un aumento di oltre il 10% del prezzo della benzina più utilizzata nel Paese, come parte degli impegni presi con il Fmi per ridurre il peso dei sussidi statali che, in occasioni precedenti, scatenarono violente ed estese proteste da parte delle comunità indigene. La benzina extra, utilizzata principalmente dai tassisti e dai veicoli di trasporto leggero come i furgoni dei commercianti, passerà da 2,46 dollari a 2,72 dollari al gallone. Due governi precedenti, quello di Lenín Moreno (2017-2021) e quello successivo di Guillermo Lasso (2021-2023) dovettero affrontare pesanti mobilitazioni che paralizzarono il Paese per giorni in segno di protesta contro il tentativo di eliminare o ridurre i sussidi statali per il carburante. In entrambi i casi si è dovuto tornare sulla misura o ammorbidirla. L'attuale viceministra dell'Economia, Ana Cristina Avilés, ha precisato in una conferenza stampa che il prezzo di un litro di extra è finora "ben al di sotto della media regionale, che è di 4,69 dollari" e che l'anno scorso lo Stato ha stanziato 644 milioni di dollari per il sussidio. Negli ultimi 13 anni sono stati 13,48 miliardi di dollari.



