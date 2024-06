Toyota Supra, con la cura AC Schnitzer arriva 400 CV

AC Schnitzer è un'azienda di tuning specializzata sui modelli Bmw, per cui, considerato il progetto congiunto tra la casa dell'elica e Toyota per la realizzazione di Z4 e Supra, non stupisce l'offerta di diversi elementi in grado di personalizzare anche la coupé giapponese. Infatti, la vettura in questione, può beneficiare di accessori relativi all'aerodinamica, tra cui spiccano lo splitter anteriore e l'ala posteriore fissa in carbonio. Mentre l'assetto coinvolge anche le sospensioni con smorzamento attivo, e non mancano proposte sia per la versione 2.0 che 3.0. Questa è la più performante della gamma, e con degli accorgimenti all'elettronica del motore raggiunge i 400 CV di potenza rispetto ai 340 CV di base, ma anche la 2.0 può crescere di un 20% a livello di cavalli, per cui c'è un upgrade prestazionale per entrambi i motori della vettura nipponica. Inoltre, è prevista anche una copertura del propulsore più accattivante dove il nero brillante è intervallato da elementi di colore rosso e, per la 3.0 anche un impianto di scarico dal sound più coinvolgente. Completa anche l'offerta a livello di cerchi in lega nelle misure di 20 e 21 pollici, mentre l'abitacolo può essere arricchito da una pedaliera personalizzata, così come da un controller a marchio AC Schnitzer.

