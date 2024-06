Meno incidenti per i veicoli a guida autonoma

I veicoli a guida autonoma fanno generalmente meno incidenti rispetto ai veicoli tradizionali guidati da conducenti in carne e ossa, ma risultano ancora più pericolosi in caso di svolta e in condizioni di scarsa luminosità, ad esempio all'alba o al tramonto. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications da due ricercatori dell'Università della Florida Centrale.

Grazie a sofisticati sensori e algoritmi, i veicoli autonomi sono progettati per muoversi nel traffico in modo preciso e accurato, riducendo i rischi associati agli errori umani che restano una delle principali cause di incidente. Per massimizzare i vantaggi in termini di sicurezza stradale, però, bisogna comprendere le condizioni in cui le auto autonome ottengono prestazioni inferiori rispetto a quelle dei conducenti umani.

I ricercatori Mohamed Abdel-Aty e Shengxuan Ding hanno condotto la loro analisi confrontando i dati sugli incidenti raccolti (per lo più in California) da 2.100 veicoli autonomi e 35.133 veicoli a guida umana tra il 2016 e il 2022.

I risultati dello studio dimostrano che i veicoli autonomi sono generalmente più sicuri e hanno meno probabilità di essere coinvolti in incidenti durante le consuete attività di guida, come mantenere la posizione nella corsia di marcia e adattarsi al flusso del traffico. Inoltre, i veicoli autonomi si sono dimostrati più sicuri anche per quanto riguarda i tamponamenti e le collisioni laterali (rispettivamente 0,5 e 0,2 volte meno comuni).

Tuttavia, i dati attuali mostrano che i veicoli autonomi sono più proni agli incidenti in situazioni specifiche, come in condizioni di scarsa illuminazione all'alba o al tramonto (cinque volte più a rischio) e durante l'esecuzione di svolte (quasi due volte più a rischio rispetto ai veicoli a guida umana). Queste dunque potrebbero essere le aree in cui concentrare gli sforzi per migliorare le performance della tecnologia a guida autonoma in modo da eguagliare o superare le capacità umane.



