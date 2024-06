Matera: da veicoli con targa estera il 70% di multe da ztl

Il 70% delle multe elevate dal Comune di Matera tra settembre 2023 e lo scorso mese di aprile per violazione alle zone a traffico limitato proviene da veicoli con targa straniera. E' quanto hanno reso noto, in un comunicato, il sindaco Domenico Bennardi (M5S e l'assessore alla Polizia locale, Giuseppe Digilio, riferendosi ai dati forniti da una società convenzionata per il recupero dei crediti. L'incasso complessivo delle multe è di circa 600 mila euro. Si tratta, per sindaco e assessore comunale, di "una prova evidente che non esiste alcun sistema repressivo della Polizia locale sui cittadini residenti, perché non è nostro interesse alimentare un sistema punitivo, ma collaborare sempre con i cittadini. Per questo è stato molto ridotto l'uso del telelaser in città: abbiamo installato - hanno aggiunto Bennardi e Digilio - i rilevatori di velocità (semplici dissuasori) nei pressi delle zone urbane declassate da 50 km/h a 30 di limite, e a proposito di ztl abbiamo installato una cartellonistica molto più evidente e chiara. Il dato della maggioranza di multe a cittadini stranieri per la ztl - hanno concluso - ci conforta perché significa anche che i materani sono più virtuosi''.



