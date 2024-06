Da Nord a Sud, tutti a Modena per celebrare i 60 anni di Mustang

Dall'estremo Nord al profondo Sud, passando per le isole, oltre duecento persone sono giunte lo scorso weekend a Modena, a bordo della propria pony-car, per festeggiare un compleanno davvero speciale: i sessant'anni di Ford Mustang.

Mustang60Fest all'autodromo emiliano non è stata unicamente la festa di un'automobile ma la celebrazione di una vera e propria icona, un simbolo che negli anni ha appassionato diverse generazioni di clienti, amanti della potenza, della velocità e della libertà senza compromessi. Un'indole ribelle e selvaggia, proprio come quella del cavallo da cui prende il nome, e che dal 1964, attraverso sette generazioni differenti, è stata apprezzata e scelta dagli amanti delle prestazioni adrenaliniche in ogni parte del mondo diventando, l'emblema della sportività su quattro ruote.

Da due esemplari del lontano 1965 fino ad arrivare ad una Mustang Dark Horse nuova di zecca, a Modena sono arrivati da ogni parte d'Italia, Sicilia compresa, per festeggiare, in compagnia di Ford Italia, questo storico traguardo. Dai giri in pista con gli esemplari di settima generazione alle race-car, tante le iniziative previste nel corso della mattinata per i clienti, i fan Mustang e per la stampa di settore. Divertimento non solo in pista ma anche nell'area esterna dove è stato allestito un 'village' per il ristoro e una serie di attività ludiche e ricreative per gli ospiti. Ad accompagnare la giornata di festa, in pieno stile country, la musica folk di ispirazione statunitense ed europea della band La terza Classe. Tanti gli ospiti della giornata: dal campione di beach volley, Alex Ranghieri, appassionato e possessore di una Mustang, al big wave surfer Alessandro Marcianò.

In occasione delle celebrazioni dei sessant'anni, Ford ha annunciato il lancio di due nuovi allestimenti per il mercato europeo: il California Special Pack, che aggiunge un tocco contemporaneo alla versione introdotta per la prima volta nel 1968, e la Nine Pony Pack, con dettagli distintivi che ne arricchiscono il design. Elemento da sempre caratterizzante di Ford Mustang è il motore da 5,0 litri, ora riprogettato per offrire prestazioni e reattività che ci si aspetta da un V8 americano, portandole a livelli ancora più elevati.

Sinonimo di divertimento, libertà, prestazioni e un tocco di ribellione, dal 1964 sono state vendute oltre 10 milioni di Mustang, una vettura resa celebre anche dai diversi cammei e apparizioni in film, programmi televisivi, musica e videogiochi.

Mustang fu presentata, per la prima volta, all'Esposizione Universale di New York il 17 aprile del 1964, stabilendo un record già nel primo anno di vita con oltre 418mila unità vendute. Da allora la sua popolarità non si è mai arrestata e ad oggi Ford Mustang detiene il primato di auto sportiva più venduta al mondo da oltre un decennio.



