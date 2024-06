Zidane dà il via alla 24 Ore di Le Mans

(ANSA-AFP) - LE MANS, 15 GIU - La leggenda del calcio francese Zinedine Zidane ha dato il via alla 92/a edizione della 24 Ore di Le Mans alle 16 di oggi per le 62 auto in gara sul circuito della Sarthe.

La partenza è stata data su pista asciutta e nessun incidente ha disturbato i primi minuti di gara.

La Ferrari, vincitore l'anno scorso dell'edizione del centenario, rimette in palio il titolo, in una gara raramente così decisiva, con nove costruttori che schierano un totale di 23 vetture nella categoria regina, l'Hypercar.

Fin dai primi giri la Casa di Maranello ha preso il comando della gara con la numero 50 e 51 davanti alla Porsche N.6, che partiva in pole position.

Fra gli ospiti illustri presenti alla gara da segnalare, oltre a Zidane, il pubblico ha potuto vedere i piloti di Formula 1 dell'Alpine Esteban Ocon e Pierre Gasly, oppure i detentori del record di vittorie a Le Mans, Tom Christensen (9 vittorie) e Jacky Ickx (6). Al box Ferrari l'amministratore delegato Benedetto Vigna e Frédéric Vasseur.

