Letta, Francia cruciale per futuro Ue, bene dazi su auto Cina

Le elezioni europee hanno messo in evidenza che "i popoli hanno paura" e che c'è "una richiesta di protezione", per cui l'Europa "deve concentrarsi di più" sul fatto che "le politiche che attua devono essere politiche percepite dalla gente come protezione": lo dice l'ex premier Enrico Letta in un'intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia. Protezione, aggiunge Letta, richiesta "rispetto alla propria famiglia, al lavoro, al welfare, alla pensione, alla possibilità di avere un ospedale vicino o che i figli trovino un impiego".

L'ex presidente del Consiglio sottolinea poi che la maggioranza che aveva appoggiato Ursula von der Leyen nell'ultima legislatura "è stata confermata dalle urne" e quindi resta "nella condizione di sostenere la continuità e altri cinque anni" di mandato della popolare tedesca alla guida della Commissione.

"In un momento politico come questo, pieno di tensioni, di paure, per me questo è già un risultato molto importante", sostiene Letta, secondo cui "la vera questione centrale oggi" in Europa "è la Francia", in quanto lì è in gioco la continuità di un "governo pro-europeo" o l'ascesa al potere di Marine Le Pen.

Il presidente dell'Istituto Jacques Delors definisce anche "corretta" la decisione dell'Unione Europea di aumentare i dazi sulle auto elettriche cinesi.



