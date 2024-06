Aston Martin con due Valkyrie LMH alla 24 Ore Le Mans 2025

La notizia è di quelle che renderà ancora più interessante il Wec, FIA World Endurance Championship, per la prossima stagione e viene data ufficialmente alla vigilia della partenza della 24 Ore di Le Mans 2024: Aston Martin e il team Heart of Racing prenderanno parte alla 24 Ore di Le Mans nel 2025 con due hypercar Valkyrie AMR-LMH, per tentare di bissare la vittoria del 1959.





Oltre alla maratona automobilistica per eccellenza, Aston Martin sarà della partita in tutti gli appuntamenti del Wec, del 2025, previa accettazione della candidatura. Lo sviluppo della Valkyrie AMR-LMH è a buon punto, e l'auto presenta un telaio in fibra di carbonio ottimizzato per le competizioni, oltre ad una versione modificata del motore V12 ad aspirazione naturale da 6,5 litri costruito da Cosworth e prodotto, inizialmente, per la Valkyrie stradale. Questa unità è stata ulteriormente migliorata per adattarsi agli standard di balance of performance della classe hypercar e per affrontare competizioni su lunghe distanze.

"È possibile rintracciare la presenza di Aston Martin nelle gare endurance fin dagli albori del marchio - ha dichiarato Adam Carter, responsabile endurance motorsport di Aston Martin - abbiamo gareggiato per la prima volta a Le Mans più di 95 anni fa, cosa che nessun altro costruttore di hypercar da strada può dire. Siamo molto orgogliosi del nostro legame con questo meraviglioso evento e, alla luce di ciò, è evidente che crediamo molto nel progetto hypercar del WEC e stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci di essere competitivi in questo contesto".



