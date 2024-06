Designer emergenti immaginano la Ferrari 250 LM del futuro

Nel corso dell'evento intitolato "Take Off The Day", a numero chiuso, e accessibile solo su invito, organizzato dall'Italian Design Institute, in programma nella giornata di sabato 15 giugno, alcuni designer emergenti avranno la possibilità di presentare una loro interpretazione innovativa della Ferrari 250 LM all'interno del Museo Enzo Ferrari di Modena. Nella location in questione ci sarà dunque la presentazione dei progetti che hanno l'ambizione di realizzare una LM Stradale dotata delle tecnologie più in voga al momento, quindi con alimentazione ibrida o 100% elettrica. Si tratta di un modello la cui presenza sulle strade potrebbe essere immaginata dal 2030. Lo scopo è quello di rispettare la tradizione, come la posizione del motore centrale, abbinandola alle nuove tecnologie, per dare forma ad un'auto che sia immediatamente riconoscibile come una Ferrari. "Si rinnova la soddisfazione e l'orgoglio per questa edizione del Take Off Day, che vede ogni anno i nostri allievi alle prese con progetti sperimentali - ha dichiarato la dottoressa Tania Sette, direttore didattico di Italian Design Institute - progetti che mirano a creare una nuova generazione di automobile che, partendo dalla grandezza di ciò che è stato fatto in passato, possa rinnovarsi e dare spazio al futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA