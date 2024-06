24 Ore di Le Mans: cresce l'attesa per la gara

Motori accesi per la 24 Ore di Le Mans, che andrà in scena nel prossimo fine settimana, nelle giornate del 15 e 16 giugno. La maratona automobilistica più famosa del mondo non perde una grammo di fascino rispetto all'edizione dello scorso anno, quella del centenario, come dimostrano gli oltre 300 mila appassionati che accorreranno in Francia per l'evento. Sempre a proposito di numeri, saranno ben 62 le auto e 186 i piloti che si sfideranno lungo i 13,6 km del percorso, dove le hypercar toccheranno velocità nell'ordine dei 340 km/h e viaggeranno per il 70% di ogni tornata con l'acceleratore a tavoletta. Sono 9 i costruttori che si sfideranno nella categoria più prestigiosa, quella delle hypecar, precisamente Alpine, Bmw, Cadillac, Ferrari, Isotta Fraschini, Lamborghini, Peugeot, Porsche e Toyota. Se la hypercar Porsche appare quella più competitiva, e vede le chance di vittoria crescere per via delle cinque 963 che saranno presenti; Ferrari e Toyota hanno ambizioni di rivalsa, con il team di Maranello che potrebbe bissare la vittoria dello scorso anno trovando un successo storico, e la squadra giapponese in cerca di punti pesanti per il campionato, e sicuramente ingolosita dai 50 punti in palio per chi transiterà per primo sotto la bandiera a scacchi nella giornata di domenica. Da non sottovalutare la Peugeot con la 9X8 rinnovata profondamente, l'equilibrata hypercar della Cadillac, ed Alpine, che nella gara di casa mira a ben figurare. Inoltre, Lamborghini si ritroverà ad un appuntamento storico con la sua hypercar, e Bmw mira a confermare la crescita degli appuntamenti precedenti.

Grande equilibrio nella classe LMGT3, dove c'è molta attesa sulle performance dell'equipaggio tutto femminile delle Iron Dames e per la gara di Valentino Rossi, che lo scorso anno ha vinto la Road to le Mans. Ancora pochi giorni, e poi sabato scatterà una delle gare più interessanti dell'anno, che per il Wec può valere una stagione.



