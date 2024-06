Vector W8: raro esemplare all'asta

Su bringatrailer.com è in vendita, all'asta una rara Vector W8 del 1990, precisamente il primo dei 17 esemplari realizzati dalla Vector Aeromotive Company a Wilmington, in California, prima che la società entrasse in amministrazione controllata nel 1993.





Si tratta della vettura contraddistinta dal telaio numero 001, originariamente venduta ad un membro della famiglia reale saudita, poi rivenduta nel 1999, e con un prestigioso premio in bacheca, quello relativo al Concours d'Elegance of America del 2018 ottenuto a Plymouth, in Michigan. Realizzata su di un telaio in semi-monoscocca in alluminio, è spinta da un V8 da 6 litri ad iniezione elettronica dotato di due turbocompressori Garrett, e con lubrificazione a carter secco. Il cambio è un automatico a tre velocità, i freni sono a disco ventilati sulle quattro ruote, mentre le sospensioni anteriori sono indipendenti, al posteriore è presente un assale De Dion, ed i cerchi da 17 pollici sono stati realizzati su misura. All'interno, presenta rivestimenti interni in pelle nera, ed uno schermo digitale oltre ad un roll-bar ed all'aria condizionata. Attualmente, l'offerta per questa Vector W8 è di 500 mila dollari, e sono rimasti 3 giorni per aggiudicarsi una vettura rara e particolare.



