VW Golf, cerimonia a Wolfsburg per i 50 anni di produzione

Cinquant'anni di produzione con oltre 20 milioni di Golf uscite dallo stabilimento di Wolfsburg che detiene il primato di sito produttivo dove è stata realizzata più della metà di tutti gli esemplari costruiti della best-seller tedesca.

Per celebrare l'anniversario dell'avvio della produzione della prima generazione di Volkswagen Golf, nella primavera del lontano 1974, è stata organizzata una cerimonia che ha visto riuniti nel padiglione 12 dello stabilimento di Wolfsburg i dipendenti della produzione Golf insieme al Consiglio di Amministrazione del marchio guidato dal ceo Thomas Schäfer, rappresentanti del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, la Presidente del Consiglio Generale e del Consiglio di Fabbrica di Gruppo Daniela Cavallo e altri membri di spicco del Consiglio di Fabbrica, nonché rappresentanti del mondo politico. "La Golf è più di una semplice auto: è un cult! Sono un fan assoluto della Golf e io stesso ne guido una da diversi anni.

Per molte persone in Bassa Sassonia, la Golf è un pezzo di casa e qualcosa con cui possono identificarsi. Proprio come il Maggiolino VW in passato, la Golf è da decenni un simbolo di mobilità e libertà", ha sottolineato il Ministro Presidente Stephan Weil, il quale ha voluto rendere omaggio agli straordinari risultati ottenuti dai dipendenti Volkswagen e all'importanza economica della Golf per lo Stato della Bassa Sassonia e della Germania.

"La Golf è il cuore del marchio VW e da mezzo secolo è sinonimo di mobilità accessibile al più alto livello tecnico - ha aggiunto il ceo Schäfer - È l'auto preferita dai tedeschi, ha plasmato un'intera generazione, ha creato una nuova classe di veicoli e si è affermata come bestseller internazionale in oltre 70 paesi con oltre 37 milioni di unità vendute. Amiamo la Golf!".



