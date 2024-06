Renault Clio Cup: Arduini in testa alla Junior Cup

Continua l'avanzata in classifica nella Junior Cup all'interno della Renault Clio Cup Series di Leonardo Arduini, che a Spa-Francorchamps, in Belgio, ha guadagnato la testa della graduatoria riservata ai piloti sia a livello europeo che italiano. Nonostante i test del giovedì saltati per via di impegni scolastici, e le oltre 50 vetture in pista, il 19enne milanese ha maturato due top10 nel campionato europeo e il secondo e quarto posto nella classifica italiana, nonché la vittoria nel Trofeo Junior europeo e due successi in quello tricolore. Ora Arduini attende la prossima tappa della Clio Cup Series che andrà in scena il 25 agosto sul tracciato francese di Magny-Cours.

"Spa è sempre Spa! Pista fantastica ma le variabili qui sono un milione! E con oltre 50 auto tutto può succedere! Riuscire a fare bene qui, in queste condizioni - ha commentato Arduini - vale doppio! Sull'asciutto siamo sempre stati veloci, sul bagnato siamo migliorati sessione dopo sessione. Adesso tiriamo un po' il fiato e ci prepariamo al rush finale dopo l'estate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA