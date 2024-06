Iveco Bus al fianco del Comitato Olimpico Nazionale Turco

Iveco Bus e il Comitato Olimpico Nazionale Turco hanno formalizzato la loro partnership firmando un accordo, il 31 maggio, alla Casa Olimpica di Istanbul alla presenza di Uğur Erdener, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Turco, Marco Franza, Responsabile delle operazioni commerciali in Asia presso Iveco Bus e Ahmet Ors, Türkiye & Caucasus & Central Asia Commercial Operations Manager.

Come sostenitore ufficiale degli atleti olimpici turchi per i prossimi due anni, Iveco Bus fornirà un veicolo Evadys per il loro trasporto ai giochi, all'allenamento e a tutte le apparizioni del Comitato Olimpico. "Siamo orgogliosi di sostenere il comitato olimpico turco - ha commentato Marco Franza, head of Asia Commercial Operations di Iveco Bus - e questo è l'inizio di un viaggio emozionante che noi, specialisti in mobilità collettiva sostenibile e inclusiva, siamo desiderosi di condividere con gli atleti turchi".

"Questo accordo - ha invece dichiarato Uğur Erdener, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Turco - non solo soddisfa le esigenze delle nostre squadre nazionali, ma fa anche un investimento importante nel futuro dello sport turco. Vorrei esprimere la mia gratitudine a Iveco Bus, che ammiriamo soprattutto per le sue nuove tecnologie sviluppate contro le emissioni di carbonio e la sua sensibilità alla sostenibilità, per questo sostegno al Team Türkiye".

