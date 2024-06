Andrea Iannone nuovo ambassador di Dodge

Tra gli Official Ambassador di Dodge arriva anche Andrea Iannone. Dodge Europe ha infatti annunciato una nuova collaborazione con il pilota italiano di WorldSBK, all'insegna della grande personalità del campione abruzzese, della sua passione per le grandi prestazioni e l'affinità con il marchio.

Per dare il via in modo ufficiale alla collaborazione, Andrea Iannone è stato accolto come ospite d'onore all'Heritage HUB, la casa della collezione di auto d'epoca più significative nella storia di Stellantis. Dopo aver ammirato l'esposizione delle numerosissime auto sportive presenti, tra cui spiccano alcune Safety Cars prodotte dal gruppo, il pilota ha potuto scoprire la speciale muscle car Challenger SRT Hellcat Redeye,con motore HEMI V8 SRT, capace di erogare 807 cavalli.

Andrea Iannone ha recentemente fatto la sua prima apparizione sui canali social e digital di Dodge Europe durante il primo episodio della seconda stagione di IN//OUT, la webseries europea del Brand, con oltre 2 milioni di views e che da circa un anno ha il compito di raccontare e amplificare i valori di Dodge attraverso uno storytelling, in pista e non solo.

Nel primo episodio della seconda stagione, il Team Go Eleven e Andrea Iannone sono protagonisti di una drag race tra la loro Ducati Panigale V4 R e una Dodge Challenger SRT Hellcat.

"La storia dello spettacolare ritorno alle corse di Andrea - ha commentato Domenico Gostoli, head of Ram & Dodge Brands Enlarged Europe - e la sua straordinaria passione hanno davvero fatto la differenza per il team Dodge Europe. Per questo siamo molto orgogliosi di vederlo a bordo di una delle nostre vetture più rare e rappresentative della 'Last Call' Edition, augurandoci che le prestazioni del nostro leggendario V8 supercharged lo ispirino a dare sempre il massimo nelle prossime gare di Superbike".



