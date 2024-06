Mitsubishi: pressing elettrico, nuova auto all'anno entro 2030

Mitsubishi ha rivelato il suo piano strategico quinquennale che prevede l'impegno per l'elettrificazione del marchio, oltre all'arrivo in gamma di modelli nuovi, anche in segmenti nei quali il brand non è attualmente presente.

La casa automobilistica - secondo quanto riferisce dal sito 'Caranddriver.com' che riporta quanto annunciato dal marchio nei giorni scorsi -prevede di rilasciare un modello nuovo o completamente rinnovato per ogni anno fiscale dal 2026 al 2030, con due dei nuovi modelli che arriveranno in segmenti in cui Mitsubishi non compete attualmente. Il marchio prevede inoltre di espandere il mercato dei concessionari e di aggiungere alla sua gamma nuovi veicoli ibridi, plug-in-hybrid e 100% elettrici.

La nuova 'offensiva' di prodotto di Mitsubishi potrebbe coincidere con il rilancio di marchi storici come Montero e Lancer Sportback.

Il piano quinquennale di Mitsubishi - secondo indiscrezioni - non sembra lasciare spazio a un ritorno della Lancer berlina, il nome potrebbe tornare come crossover, come già fatto dal marchio con la Eclipse e la Eclipse Cross. Nei giorni scorsi Mitsubishi ha rivelato il nuovo piano quinquennale chiamato "Mitsubishi Motors Momentum 2030" che prevede l'elettrificazione, una gamma di veicoli in crescita e una rete di vendita ampliata.

Secondo il marchio, Momentum 2030 è definito da quattro punti chiave: creare un percorso verso l'elettrificazione, rinfrescare ed espandere la gamma di veicoli Mitsubishi in Nord America, modernizzare il modello di vendita ed espandere la rete di showroom. Parte del percorso di Mitsubishi verso l'elettrificazione è già stato rivelato. A marzo, il marchio ha annunciato una serie di nuovi veicoli da produrre in collaborazione con Nissan, tra cui un nuovo veicolo elettrico e un pick-up di medie dimensioni sviluppato congiuntamente e costruito in Messico.



