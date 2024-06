A Rovereto 2 persone denunciate per falsificazione targhe moto

Due persone denunciate per aver falsificato la targa della propria moto e per spaccio di stupefacenti, undici multe e cinque patenti e due carte di circolazione ritirate per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio dei controlli portati avanti lo scorso weekend dai carabinieri di Rovereto. Sono stati impegnati 35 militari del comando di Rovereto e del Nucleo operativo radiomobile (Nor), con l'aiuto del Nucleo elicotteri carabinieri di Bolzano. Sono stati identificati - informa l'Arma - 192 persone, 81 autoveicoli e cinque esercizi pubblici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA