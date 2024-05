Revisioni, nel 2023 cresce la produttività delle officine

Nel 2023 sono state effettuate in Italia 18.155.631 revisioni di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in 9.272 centri autorizzati a effettuare le revisioni periodiche. In media, ogni centro ha effettuato quindi 1.958 revisioni, in crescita del 7,4% rispetto a quelle eseguite nel 2022, quando erano state mediamente 1.823.

È quanto emerge da un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dal punto di vista geografico, calcolando il rapporto tra numero di officine attive sul territorio e interventi effettuati, la Liguria risulta la regione con i centri autorizzati a effettuare le revisioni più produttivi: nel 2023 i 173 centri della regione hanno effettuato 506.985 revisioni complessive, pari a una media di 2.931 revisioni per centro, a livelli ben più alti della media nazionale.

A seguire ci sono il Piemonte, che nel 2023 ha fatto registrare una media di 2.479 revisioni per centro e la Toscana con 2.276 revisioni. Le regioni dove i centri effettuano meno revisioni al confronto con la media nazionale sono, invece, quelli di Molise (1.447), Calabria (1.380) e Basilicata (1.239), con un indice di produttività al di sotto della media.



