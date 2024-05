JLR: elettrificazione, formazione per 20mila colleghi e partner

Formazione specializzata e competenze specifiche per conoscere e approfondire i settori dell'elettrificazione e del digitale. JLR ha annunciato progressi significativi nel miglioramento delle competenze della propria forza lavoro con più di 20.000 colleghi e partner JLR che sono stati formati in questi due specifici ambiti grazie al programma di training 'Future Skills'.

Il produttore di auto di lusso ha formato più di 2.400 dipendenti di produzione nei suoi stabilimenti del Regno Unito con competenze EV; oltre il 95%, circa 10.000 persone, tra tecnici appartenenti alla rete dei partner di vendita al dettaglio di JLR, assicurando che le officine siano preparate per la manutenzione dei veicoli elettrici di lusso di nuova generazione JLR.

Inoltre quasi 3.000 ingegneri hanno approfondito le tematiche dell'elettrificazione mentre circa 2.500 addetti si sono specializzati in dati e digitale. Attualmente sono in fase di training più di 4.200 apprendisti di JLR, dai partner al dettaglio ai dipendenti Early Careers.

Con i lavori di trasformazione delle strutture JLR per la produzione di veicoli elettrici che procedono rapidamente, è ora in corso la formazione sull'elettrificazione per oltre 11.000 colleghi di produzione JLR. E nell'anno fiscale 2024, JLR ha ulteriormente ampliato la sua base di competenze creando ulteriori 950 ruoli nel settore elettrificazione.

La formazione Future Skills è gestita dalla JLR Learning Academy che investe circa 20 milioni di sterline all'anno per formare dipendenti e partner JLR, in modo che possano esprimere il loro pieno potenziale.

Guardando al futuro, JLR formerà almeno altri 15.000 dipendenti tra produzione, ingegneria e officine nell'ambito di questo programma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA