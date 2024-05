A passo Rombo muri di nevi alti oltre cinque metri

A passo Rombo e a passo dello Stelvio, in Alto Adige, proseguono i lavori per riaprire le due famose strade panoramiche dopo la chiusura invernale. Sul versante italiano di passo Rombo (2.474 m), che collega la Val Passiria con il Tirolo austriaco, le pale meccaniche e le frese devono rimuovere anche oltre cinque metri di neve, tagliando un impressionante solco tra due muri altissimi di neve.

Gli addetti del servizio strade devono anche liberare una galleria, completamente 'tappata' dalla neve, come documentano le foto pubblicate su Facebook della Timmelsjoch Hochalpenstrasse AG, la società che gestisce la strada. Simile è la situazione anche sullo Stelvio (2.757 m) con i suoi mitici 48 tornanti. A causa dell'elevato rischio valanghe quest'anno è saltata la Cima Coppi del Giro d'Italia.

L'obiettivo - conferma l'assessore provinciale Daniel Alfreider all'ANSA - è quello di aprire le due strade entro inizio oppure metà giugno, in linea con gli anni passati.





