Alfa Romeo a Villa d'Este con la 33 Stradale

Anche Alfa Romeo prenderà parte al “Concorso d’Eleganza Villa d’Este”, che si terrà da oggi fino al 26 maggio sul Lago di Como. La casa del biscione concorrerà per il premio Design Concept Award con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Si tratta di una vettura costruita in soli 33 esemplari con carrozzeria coupé e configurazione dell’abitacolo a “due posti secchi” capace di coniugare heritage e futuro.

Questo manifesto della sportività moderna, che attinge al Dna del passato, è prodotto in maniera artigianale con particolare cura del dettaglio. Il brand italiano è particolarmente legato a questa manifestazione, visto che nell’edizione del 1949, con la 6C 2500 SS “Villa d’Este”, uno degli ultimi modelli Alfa Romeo ad essere realizzato con telaio portante separato dalla carrozzeria, prodotto in soli 36 esemplari, si aggiudicò il “Gran Premio Referendum”, il premio attribuito dal pubblico e fece suo per sempre il nome dell’evento che la consacra.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA