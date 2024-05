Ft, Ue verso sanzioni a Minsk per stop import auto di lusso

L'Ue si prepara a inasprire le sanzioni contro la Bielorussia e a colmare una lacuna che ha consentito a Mosca di importare attraverso il Paese sue fedele alleato auto di lusso e altri beni occidentali il cui export è stato bloccato dall'Occidente nell'ambito delle sanzioni adottate in risposta all'invasione dell'Ucraina. Lo riporta il Financial Time.

L'Ue ha già imposto diverse misure contro il regime bielorusso per aver sostenuto l'invasione dell'Ucraina ma le restrizioni alla Bielorussia sono limitate rispetto alle sanzioni contro Mosca. Così al Cremlino è rimasta la possibilità di usare il mercato bielorusso per aggirare alcuni limiti alle importazioni, spiega il quotidiano della City.

Le nuove restrizioni in cantiere a Bruxelles, secondo il Ft, mirano a minimizzare il rischio di elusione e vieterebbero le esportazioni verso e attraverso la Bielorussia di auto di lusso ma anche di tecnologia e beni che possono avere usi militari e di gas naturale liquefatto.



