Aci, ad Imola evento #WeDriveIT per promuovere Made in Italy

"Guidare l'Italia nel futuro, attraverso le nostre eccellenze": questo l'obiettivo di #WeDriveIT - Made in Italy in pole position, la campagna Aci col supporto di Agenzia Ice che punta a promuovere il Made in Italy nel mondo, attraverso contenuti che raccontino al pubblico internazionale bellezza, meraviglia, incanto e passione dell'Italia.

Vetrina della campagna #WeDriveIT il Formula 1 "MSC Cruises Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna" all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, settima prova del Mondiale Formula 1 2024, che si tiene dal 17 al 19 maggio.

L'edizione 2022 (l'ultima disputata) è stata seguita da oltre 82 milioni di telespettatori in tutto il mondo.

La campagna racconterà, attraverso contenuti multimediali, interviste, docufilm, sette eccellenze del Made in Italy: Motorsport, Design, food, Culture, Fashion, Tourism, Manufacturing.

Rientra nella campagna anche il docufilm "la Formula Vincente", realizzato in collaborazione con Agenzia Ice e distribuito da Sky.

Il claim della campagna - #WeDriveIT - si compone di tre elementi: "We" per sottolineare il legame fondamentale e inscindibile tra una comunità e il territorio, come quello tra l'Emilia-Romagna e le eccellenze della Regione: cultura, turismo, luoghi d'arte, enogastronomia, moda, metalmeccanica, engineering; "Drive" richiama la vitalità, l'energia e la passione che caratterizzano lo sport dell'auto, nonché l'idea di essere alla guida di un mondo che fonde ricerca, sperimentazione, innovazione, design, eleganza, prestazioni; "IT", infine, si riferisce, ovviamente, all'Italia, un melting pot di cultura, arte, tradizioni, creatività e capacità di immaginare e costruire futuro.



