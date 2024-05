A 190 km/h sulla Mebo, multa salata e patente sospesa

A 190 km/h sulla Mebo. Multa salata per un motociclista e tre automobilisti 'pizzicati' dalla Polizia stradale. Il superamento dei limiti di velocità è una delle principali cause di incidentalità. Per questo motivo la Polizia stradale di Bolzano da deciso di aumentare i servizi di controllo lungo la superstrada Mebo.

I servizi di controllo hanno consentito di registrare numerose infrazioni per il superamento del limite dei 110 km/h, fra questi i conducenti di una moto e tre autovetture con targa italiana, che sono state fotografati nelle zone di Marlengo e Gargazzone alle velocità di 192, 189, 185 e 173 km/h. Per loro ora scatta una multa da 845 a quasi 3.400 euro, la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la decurtazione di 10 punti sulla patente (punti che il motociclista aveva già completamente perso a seguito di precedenti infrazioni e motivo per cui dovrà anche sottoporsi all'esame per la revisione della patente).



