DS Automobiles al Viva Technology con la E-Tense FE23

All'ottava edizione della fiera Viva Technology, DS Automobiles si presenta con la sua monoposto di Formula E. Dal 22 al 25 maggio prossimi, presso il polo fieristico di Parigi, la casa automobilistica francese punterà sul palmarès di successi conquistati dal 2015 a oggi nelle competizioni elettriche, con quattro titoli di campionato, 16 vittorie, 50 podi e 23 pole position.

DS Automobiles esporrà in fiera la DS E-Tense FE23 'Grand Gala' salita lo scorso 27 aprile sul podio dell'E-Prix di Monaco. Progettata e sviluppata da DS Performance, la divisione corse di DS Automobiles, la DS E-Tense FE23 è capace di toccare una velocità di punta di 280 km/h su circuiti stradali e di recuperare oltre il 40% dell'energia in frenata, grazie a quattro ruote con sistema di rigenerazione collegate a due propulsori elettrici (da 250 kW all'anteriore e da 350 kW al posteriore).

Guidata dal francese Jean-Eric Vergne (l'unico due volte campione del mondo di Formula E) e dal campione del mondo 2022, il belga Stoffel Vandoorne, la DS E-Tense FE23 è tra le vetture in lizza per contendersi il primato nella decima stagione dell'ABB FIA Formula E World Championship.

La vettura sarà esposta nel Padiglione 1 (stand D52) del polo fieristico Paris Expo Porte de Versailles di Parigi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA