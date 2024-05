Nuova mobilità nel nuovo numero Wave Smart Mobility Magazine

Mobilità 'smart' e futuro dell'automotive sono stati alcuni dei temi trattati in occasione dell'evento di presentazione del nuovo numero di 'WAVE - Smart Mobility Magazine', che attraverso le tre macroaree dedicate alla mobilità via terra, mare e cielo, affronta il tema cruciale della decarbonizzazione.

Filo conduttore del dibattito il tema della transizione energetica, che attraversa in maniera trasversale tutti settori della mobilità: trasporto su strada, trasporto marittimo e trasporto aereo. Tre, le sessioni, ciascuna dedicata a una delle verticali (terra, mare, cielo) a cui hanno preso parte stakeholder istituzionali, top management di aziende e rappresentanti di associazioni di settore.

Al centro, la transizione di cui l'intero sistema trasporti, tra infrastrutture, veicoli e i servizi associati, è protagonista, per traghettare tutta la filiera logistica verso l'azzeramento delle emissioni di agenti inquinanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA