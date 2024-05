Mercedes-Benz celebra 100 anni da vittoria alla Targa Florio

Per celebrare il centenario della vittoria Mercedes-Benz della Targa Florio, George Russell ha completato una storica demo run per le strade del borgo medievale italiano di Brisighella. Il pilota ventiseienne ha guidato una delle auto Mercedes originali che parteciparono alla Targa Florio del 1924, poi vinta proprio dal marchio tedesco.

In attesa del Gran Premio dell'Emilia Romagna di questo fine settimana, il pilota britannico ha ritirato il premio Trofeo Bandini. "È stato incredibile - ha dichiarato Russell - mettersi al volante di una Mercedes di 100 anni fa. È un'auto che ci si aspetta di trovare in un museo per essere ammirata, piuttosto che vederla su strada. Per questo motivo, guidarla nella sua prima uscita pubblica dopo il restauro è stato un vero onore.

Anche ritirare il Trofeo Bandini è stato un vero privilegio".

Il premio è stato istituito nel 1992 in memoria del famoso pilota italiano Lorenzo Bandini, scomparso nel 196 e il trofeo viene assegnato a una figura della F1, selezionata da un'apposita commissione. La presentazione ha avuto luogo a Brisighella, un paese della regione Emilia Romagna. George ha guidato la centenaria macchina da 2 litri dalla vicina città di Faenza alla cerimonia nella piazza del paese, celebrando il premio e ricordando la vittoria assoluta e la triplice vittoria di classe della Mercedes nella Targa Florio 1924.

"La nostra auto da corsa originale Mercedes Targa Florio del 1924 - ha commentato Marcus Breitschwerdt, responsabile del patrimonio Mercedes-Benz - è tornata su una strada italiana 100 anni dopo la vittoria della Mercedes alla gara in Sicilia. È stato un momento incredibilmente emozionante per tutte le persone coinvolte. Questo bolide rosso ha entusiasmato le folle italiane un secolo fa e ora, con George Russell al volante, ha suscitato una reazione simile".

