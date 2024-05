Look insolito per Carlos Sainz, diretto verso la pit lane per la prima sessione di prove libere che scattano alle 13.30. Lo spagnolo della Ferrari ha sfoggiato un paio di baffi.

"Alla Pierluigi - ha spiegato in italiano in un video pubblicato sui social della scuderia di Maranello - È la sua gara di casa e abbiamo deciso di fargli un piccolo 'homenaje'".

Il riferimento è a Pierluigi Della Bona, fisioterapista di Sainz.



