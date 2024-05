Dakar 2025: Ford Performance prepara un Bronco 'su misura'

Al Rally Dakar 2025 il team Ford Performance potrà contare assieme al partner M-Sport sulla presenza, al volante di due delle quattro Raptor iscritte, di due 'big' di questa competizione, cioè Carlos Sainz Senior e Nani Roma.

Per quest'ultimo esperto (2 vittorie) si tratta di un 'riscatto' dopo la deludente prestazione dello scorso gennaio alla guida di un Ford Ranger T1+ mentre Sainz cerca la sua quinta Dakar con il suo ritorno alla Ford, un rapporto iniziato con il debutto nel Rally di Portogallo del 1987 alla guida di una Sierra Cosworth. Del nuovo Raptor si conoscono al momento pochi dettagli, se non un paio di immagini teaser. Secondo i media del settore si tratterebbe semplicemente di un pick-up da corsa con marchio Raptor.

Un veicolo dunque 'su misura' per questa gara costruito secondo lo schema vincente dei buggy alte prestazioni della categoria T1+- E non dunque di un derivato dalla famiglia di 4x4 Ford con questo nome che comprende Ranger Raptor, F-150 Raptor e Bronco Raptor.



